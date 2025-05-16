В Полтавской области задержали 21-летнюю агентку, работавшую на РФ

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СБУ задержала еще одну участницу агентурной сети ФСБ, разоблаченной на Полтавщине в ноябре 2024 года. Тогда задержали двух российских агентов, корректировавших вражеские удары по региону

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что задержанной оказалась 21-летняя жительница Кременчуга, собиравшая координаты для воздушных атак российских войск. В частности, одной из потенциальных целей было административное здание одного из местных правоохранительных органов.

Для сбора информации агент установил скрытую видеокамеру с удаленным доступом к записи. Также ее задачей было выявить боевые позиции украинских радиолокационных станций, чтобы враг попытался обойти средства ПВО.

Военная контрразведка СБУ уличила фигурантку после ее активации, задокументировала преступление и задержала ее по месту жительства.

Во время обыска изъята компьютерная техника и мобильный телефон, через которые она отчитывалась своей кураторке — кадровой сотруднице ФСБ. Личность кураторки уже установлена.

Задержанной объявлено подозрение. Она находится под стражей без залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудники Службы безопасности задержали агентку российской ФСБ на Житомирщине. Ею оказалась 22-летняя жительница Коростеня, которая по заказу оккупантов корректировала ракетно-дроновые удары по области.