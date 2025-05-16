13:17  15 мая
Синоптик дала прогноз на 16 мая: где будет теплее всего
05:05  16 мая
Закарпатский клад: правоохранители предотвратили продажу уникальных кельтских артефактов
04:10  16 мая
Трагедия на Буковине: из колодца достали тело человека
UA | RU
UA | RU
16 мая 2025, 11:54

В Полтавской области задержали 21-летнюю агентку, работавшую на РФ

16 мая 2025, 11:54
Читайте також українською мовою
фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

СБУ задержала еще одну участницу агентурной сети ФСБ, разоблаченной на Полтавщине в ноябре 2024 года. Тогда задержали двух российских агентов, корректировавших вражеские удары по региону

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что задержанной оказалась 21-летняя жительница Кременчуга, собиравшая координаты для воздушных атак российских войск. В частности, одной из потенциальных целей было административное здание одного из местных правоохранительных органов.

Для сбора информации агент установил скрытую видеокамеру с удаленным доступом к записи. Также ее задачей было выявить боевые позиции украинских радиолокационных станций, чтобы враг попытался обойти средства ПВО.

Военная контрразведка СБУ уличила фигурантку после ее активации, задокументировала преступление и задержала ее по месту жительства.

Во время обыска изъята компьютерная техника и мобильный телефон, через которые она отчитывалась своей кураторке — кадровой сотруднице ФСБ. Личность кураторки уже установлена.

Задержанной объявлено подозрение. Она находится под стражей без залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудники Службы безопасности задержали агентку российской ФСБ на Житомирщине. Ею оказалась 22-летняя жительница Коростеня, которая по заказу оккупантов корректировала ракетно-дроновые удары по области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Полтавская область сотрудничество с врагом СБУ агент рф позиции военных
Бюджет потерял более полумиллиарда: СБУ разоблачили экскеровщиков Запорожьеоблэнерго на растрате средств
15 мая 2025, 15:35
СБУ задержала российского агента, корректировавшего вражеские удары по Черкасской области
15 мая 2025, 10:43
"Сливал" геолокации военных госпиталей: в Полтавской области задержали корректировщика РФ
14 мая 2025, 22:15
Все новости »
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 16 мая
16 мая 2025, 12:00
На Хмельнитччине разоблачили женщину, которая организовала наркосклад в квартире
16 мая 2025, 11:32
Сумщина усиливает ПВО из-за роста воздушных атак РФ
16 мая 2025, 11:12
Россияне ударили по Бериславу: есть жертва и пострадавший
16 мая 2025, 11:11
С бронированием – на больничную койку: на Ровенщине мужчина обвиняет ТЦК в избиении
16 мая 2025, 10:57
За взятку – в суд: на Прикарпатье мужчина хотел избежать военного учета
16 мая 2025, 10:49
В Резерв+ появились новые отсрочки для семей военных, имеющих ребенка до 18 лет
16 мая 2025, 10:25
Массированный удар по Сумщине: десятки атак дронами и артиллерией, есть разрушение
16 мая 2025, 10:18
Ночью украинская ПВО уничтожила более 70 "шахедов" и дронов-обманок
16 мая 2025, 09:56
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Анна Маляр
Все блоги »