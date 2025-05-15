СБУ задержала российского агента, корректировавшего вражеские удары по Черкасской области

фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Черкассах очередного агента ФСБ, пытавшегося передать россиянам информацию о военных объектах, чтобы скорректировать по ним удары

Как передает RegioNews, об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Вражеским агентом оказался 36-летний местный житель, которого российская спецслужба завербовала через телеграмму.

Предатель получал информацию от знакомого военного о расположении объектов и шпионил за мобильными огневыми группами ПВО.

Злоумышленник был задержан, когда он готовил отчет с очередной развединформацией.

Во время обысков у него изъят телефон с поличным.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Черкасской области будут судить "волонтеров", которые торговали гуманитарной помощью.