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15 мая 2025, 10:43

СБУ задержала российского агента, корректировавшего вражеские удары по Черкасской области

15 мая 2025, 10:43
Читайте також українською мовою
фото: СБУ
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Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Черкассах очередного агента ФСБ, пытавшегося передать россиянам информацию о военных объектах, чтобы скорректировать по ним удары

Как передает RegioNews, об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Вражеским агентом оказался 36-летний местный житель, которого российская спецслужба завербовала через телеграмму.

Предатель получал информацию от знакомого военного о расположении объектов и шпионил за мобильными огневыми группами ПВО.

Злоумышленник был задержан, когда он готовил отчет с очередной развединформацией.

Во время обысков у него изъят телефон с поличным.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Черкасской области будут судить "волонтеров", которые торговали гуманитарной помощью.

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