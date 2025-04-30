Мать-шпионка: на Житомирщине девушка под видом прогулок с ребенком корректировала удары РФ

иллюстративное фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности задержали агента российской ФСБ в Житомирской области. Ею оказалась 22-летняя жительница Коростеня, которая по заказу окупантов корректировала ракетно-дроновые удары по области. Девушке грозит пожизненное

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Чтобы получить координаты для огневого поражения, предательница обходила город и его окрестности, фотографировала места вероятного пребывания Сил обороны. Для конспирации агентка осуществляла разведку под видом прогулок со своим 4-летним ребенком. "По легенде" в это время она отводила малыша в местный детсад.

Таким образом, фигурантка пыталась выявить и передать куратору из ФСБ геолокации запасных командных пунктов и админзданий Сил обороны. Также она шпионила за направлениям движения грузовых поездов Укрзализныци, среди которых надеялась зафиксировать военные эшелоны.

По данным следствия, фигурантка попала в поле зрения ФСБ, когда искала "легкие дополнительные заработки" через Telegram-каналы. В соцсетях ее завербовали спецслужбы РФ.

СБУ заблаговременно задержала вражескую агентку и предотвратила передачу разведданных оккупантам. Во время обыска у нее изъяли телефон с доказательствами работы на врага. Следователи сообщили девушке о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

"Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, в Хмельницкой области правоохранители разоблачили агентку российской военной разведки, которая охотилась на аэродромы ВСУ.