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28 апреля 2025, 20:17

На Полтавщине в водоеме нашли тело человека

28 апреля 2025, 20:17
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители обнаружили тело мужчины в водоеме. Сейчас выясняют причины смерти

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

26 апреля вблизи села Сивериновка Зиньковской общины в водоеме обнаружили тело человека. Милиционеры выяснили, что это 45-летний местный житель. Тело мужчины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для определения причины смерти.

"По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Зиньковского отдела Диканской окружной прокуратуры начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее во Львовской области во время пожара нашли тело 87-летнего пенсионера. Это был владелец дома, где произошел пожар.

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