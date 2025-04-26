12:21  26 квітня
Смертельна ДТП на Рівненщині: під колесами авто загинув 18-річний пішохід
23:05  25 квітня
Ще одна категорія чоловіків може отримати бронь від мобілізації
02:00  26 квітня
Співак Міша Крупін розповів про свою службу в ЗСУ
UA | RU
UA | RU
26 квітня 2025, 12:51

Замість автівок для ЗСУ – мільйони в кишені: полтавця спіймали на шахрайстві

26 квітня 2025, 12:51
Читайте также на русском языке
фото: Поліція Полтавської області
Читайте также
на русском языке

Поліція Полтавщини викрила 22-річного жителя обласного центру, який, прикриваючись волонтерською діяльністю, привласнив близько трьох мільйонів гривень

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік через соцмережі пропонував доставити для військових автомобілі, зарядні станції та турнікети. Отримані кошти витрачав на власні потреби.

Як повідомив заступник начальника поліції області Сергій Рекун, під час розслідування встановлено 14 епізодів злочинної діяльності.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними місцевих ЗМІ, мова йде про полтавця Саіда Кирпичникова, який позиціонує себе як бізнесмен і волонтер. Він є власником чайної ZDRAVA.

Раніше в соціальних мережах з'являлася інформація про те, що Саід Кирпичников обманював людей, збираючи кошти нібито для допомоги ЗСУ.

Нагадаємо, в Хмельницькому правоохоронці викрили представників благодійної організації, які продавали автомобілі, ввезені для потреб Збройних сил.

Торік у грудні на Буковині затримали "бізнесмена", який заробив мільйони на продажі гуманітарних авто.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтавська область ЗСУ шахрайство псевдоволонтер поліція
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
Смертельна ДТП на Рівненщині: під колесами авто загинув 18-річний пішохід
26 квітня 2025, 12:21
Росія запустила по Україні понад 100 дронів та 3 ракети
26 квітня 2025, 12:15
Атака на Кам'янське: в ОВА розповіли про стан постраждалих
26 квітня 2025, 11:50
Росіяни обстріляли Донеччину 51 раз за добу: є жертви серед цивільних
26 квітня 2025, 11:28
У Генштабі розповіли про останні втрати РФ на фронті
26 квітня 2025, 10:48
Ворожа атака БпЛА на Київщині: пошкоджені будинки та автомобіль
26 квітня 2025, 10:26
Масові збої в цифрових сервісах: українцям роз'яснили ситуацію
26 квітня 2025, 10:14
Російська атака на Кропивницький: обстріляні офісні та складські приміщення
26 квітня 2025, 09:46
Зеленський прибув до Рима на церемонію прощання з Папою Римським
26 квітня 2025, 09:21
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Всі публікації »
Максим Жорін
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Всі блоги »