Замість автівок для ЗСУ – мільйони в кишені: полтавця спіймали на шахрайстві

фото: Поліція Полтавської області

Поліція Полтавщини викрила 22-річного жителя обласного центру, який, прикриваючись волонтерською діяльністю, привласнив близько трьох мільйонів гривень

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік через соцмережі пропонував доставити для військових автомобілі, зарядні станції та турнікети. Отримані кошти витрачав на власні потреби.

Як повідомив заступник начальника поліції області Сергій Рекун, під час розслідування встановлено 14 епізодів злочинної діяльності.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.



За даними місцевих ЗМІ, мова йде про полтавця Саіда Кирпичникова, який позиціонує себе як бізнесмен і волонтер. Він є власником чайної ZDRAVA.

Раніше в соціальних мережах з'являлася інформація про те, що Саід Кирпичников обманював людей, збираючи кошти нібито для допомоги ЗСУ.

Нагадаємо, в Хмельницькому правоохоронці викрили представників благодійної організації, які продавали автомобілі, ввезені для потреб Збройних сил.

Торік у грудні на Буковині затримали "бізнесмена", який заробив мільйони на продажі гуманітарних авто.