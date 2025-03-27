В Полтавской области работника предприятия убило током во время монтажных работ
Происшествие случилось днем 26 марта на одном из предприятий в Кременчугском районе
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Работник предприятия, выполняя работы по монтажу-демонтажу высоковольтной линии электропередачи, получил поражение электрическим током. К сожалению, 39-летний мужчина скончался.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, в Тернополе на производстве 23-летний работник попал под погрузчик.
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