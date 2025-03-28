Власти сообщили подробности дроновой атаки на Киев

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В пятницу ночью, 28 марта, российские оккупационные войска атаковали столицу Украины ударными дронами. ПВО сбила вражеские беспилотники на подступах к Киеву

Об этом сообщил официальный Telegram-канал Киевской городской военной администрации, передает RegioNews.

Отмечается, что воздушная тревога объявлялась два раза и продолжалась около 45 минут.

"В ночь на 28 марта в окрестностях столицы было зафиксировано 9 вражеских БпЛА. 6 из них — уничтожены средствами ПВО. Остальные — локационно потеряны или покинули воздушное пространство", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, повреждения и пострадавшие в Киеве не зафиксированы.

Напомним, ночью в Сумской области зенитчики сбили 10 российских "шахедов".