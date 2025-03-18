РФ атаковала Полтавщину: повреждены частные дома

фото: Полтавская ОВА

Ночью 18 марта враг в очередной раз атаковал Полтавщину. ПВО отработала по враждебным целям, есть повреждения

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.

По его словам, обошлось без пострадавших.

В результате падения обломков БпЛА в Лубенском районе была повреждена кровля и остекление окон двух частных и одного нежилого дома.

Также произошло возгорание травяной насыпи. Пожар ликвидирован.

Напомним, в течение 17 марта оккупанты нанесли 442 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области. Кроме того, россияне атаковали 11 общин Сумщины.