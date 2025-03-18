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18 марта 2025, 07:19

В Сумской области россияне обстреляли 11 общин: есть повреждения

18 марта 2025, 07:19
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фото: Новынарня
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Российские войска в течение 17 марта совершили 95 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 154 взрыва

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую ОВА.

Отмечается, что обстрелы потерпели 11 общин. По предварительной информации обошлось без погибших и пострадавших.

По Хотинской общине совершен удар FPV-дроном (1 взрыв), артобстрел (3 взрыва), обстрел с РСЗО (1 взрыв).

Белопольская: произошел сброс с вражеских БпЛА взрывных устройств (взрывы), минометный обстрел (4 взрыва).

Великописаревская: 5 мин сбросили россияне на ее территорию. Также зафиксирован сброс взрывных устройств (2 взрыва), удары FPV-дронами (9 взрывов). Произошло попадание в остановку общественного транспорта.

Юноковская: из вражеского самолета выпущены КАБы (2 взрыва). Также была атака FPV-дронами (7 взрывов), минометный обстрел (6 мин), артобстрелы (37 взрывов). В результате обстрела поврежден частный дом.

Краснопольская: россияне атаковали FPV-дронами (11 взрывов), из минометов (11 взрывов), РСЗО (3 взрыва) и сбросили с БпЛА взрывные устройства (23 взрывов).

Миропольская: зафиксированы авиаудары КАБ (4 взрыва), артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Шалыгинская: враг ударил из артиллерии (7 взрывов), FPV-дронами (7 взрывов).

Эсманьская: с вражеских БпЛА произведен сброс взрывных устройств (1 взрыв), атака FPV-дрона (1 взрыв).

Николаевская: с территории РФ нанесен удар FPV-дронами (2 взрыва).

Середино-Будская: был удар FPV-дроном (1 взрыв).

Чернеччинская: произошла атака вражеского БПЛА (1 взрыв)

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что российская армия накапливает силы вдоль восточной границы. По его словам, это свидетельствует о желании РФ ударить по Сумской области.

Сумская область война обстрелы FPV-дрон артиллерия частный дом
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