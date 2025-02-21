06:07  21 февраля
Силы обороны впервые уничтожили в Украине северокорейскую САУ "Коксан"
07:05  21 февраля
На вооружение ВСУ поступили новые FPV-дроны
12:23  21 февраля
В сети показали момент прилета "Шахеда" в Белой Церкви
UA | RU
UA | RU
21 февраля 2025, 15:30

В Полтаве снесут имперские памятники Петру I и коменданту Келину

21 февраля 2025, 15:30
Читайте також українською мовою
коллаж: RegioNews
Читайте також
українською мовою

В Полтаве демонтируют Памятник Петру I, Памятник на месте "отдыха" Петра I, а также табличку коменданту российской оккупационной армии Алексею Келину

Об этом сообщила секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова, исполняющая обязанности мэра Полтавы, передает RegioNews.

Речь идет о памятниках, которые исключило Министерство культуры и стратегических коммуникаций из государственного реестра культурного наследия.

"Мы избавляемся от колониального наследия из публичного пространства. Памятник Петру I, памятный знак на месте его отдыха будут перенесены. Снятие информационной таблички и переосмысление монумента коменданту Келину. Эти объекты не были созданы для чествования Полтавы или ее жителей. Они были маркерами имперского контроля, ила Екатерина Ямщикова.

Она объяснила, что речь идет не о разрушении, а об осознанном шаге к очищению городского пространства. Указанные объекты перенесут без расходов из городского бюджета – при поддержке меценатов.

"Украина противостоит российской агрессии не только на поле боя, но и на уровне смыслов. Когда мы избавляемся от имперских символов – мы возвращаем себе собственную историю, собственную идентичность. Полтава – город украинской памяти, а не чужих колониальных нарративов. Мы больше никогда не позволим вычеркнуть себя из истории", – добавила Екатерина Ямщикова.

Напомним, недавно Министерство культуры исключило памятники Петру I, Монумент Славы, защитникам Полтавы и коменданту крепости Алексею Келину из соответствующего Госреестра, что позволяет городскому совету самостоятельно принять решение о демонтаже.

РФ война Полтава памятник история Ямщикова (Бабич) Екатерина Леонидовна демонтаж памятников памятка
Сезон гриппа и ОРВИ: в Полтаве 24 февраля школы переходят на "дистанционку"
21 февраля 2025, 14:16
Все новости »
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
Нанес государству миллиардный ущерб и скрылся за границу: эксголове "Оператор ГТС" объявили подозрение
21 февраля 2025, 16:00
В Одессе из горящего дома спасли двух собак
21 февраля 2025, 16:00
В Украине каждый пятый ребенок во время войны потерял близкого родственника или друга
21 февраля 2025, 15:58
Дипломаты РФ и США уже встречались тайно в Швейцарии - СМИ
21 февраля 2025, 15:41
В Одессе возобновили отопление после атаки на инфраструктуру
21 февраля 2025, 15:33
Россияне атаковали с дрона населенный пункт в Херсонской области, пострадал мужчина
21 февраля 2025, 15:19
В Ужгороде продолжили дистанционное обучение до 28 февраля
21 февраля 2025, 15:07
В Одесской области правоохранители задержали работника ТЦК, который требовал 50 тысяч гривен за отсрочку от призыва
21 февраля 2025, 15:05
Бил по парте и гремел на детей: в Ровенской области проверяют школу после видео с агрессивным педагогом
21 февраля 2025, 15:03
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все публикации »
Валерий Пекар
Юрий Богданов
Марианна Безуглая
Все блоги »