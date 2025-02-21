В Полтаве снесут имперские памятники Петру I и коменданту Келину

коллаж: RegioNews

В Полтаве демонтируют Памятник Петру I, Памятник на месте "отдыха" Петра I, а также табличку коменданту российской оккупационной армии Алексею Келину

Об этом сообщила секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова, исполняющая обязанности мэра Полтавы, передает RegioNews.

Речь идет о памятниках, которые исключило Министерство культуры и стратегических коммуникаций из государственного реестра культурного наследия.

"Мы избавляемся от колониального наследия из публичного пространства. Памятник Петру I, памятный знак на месте его отдыха будут перенесены. Снятие информационной таблички и переосмысление монумента коменданту Келину. Эти объекты не были созданы для чествования Полтавы или ее жителей. Они были маркерами имперского контроля, ила Екатерина Ямщикова.

Она объяснила, что речь идет не о разрушении, а об осознанном шаге к очищению городского пространства. Указанные объекты перенесут без расходов из городского бюджета – при поддержке меценатов.

"Украина противостоит российской агрессии не только на поле боя, но и на уровне смыслов. Когда мы избавляемся от имперских символов – мы возвращаем себе собственную историю, собственную идентичность. Полтава – город украинской памяти, а не чужих колониальных нарративов. Мы больше никогда не позволим вычеркнуть себя из истории", – добавила Екатерина Ямщикова.

Напомним, недавно Министерство культуры исключило памятники Петру I, Монумент Славы, защитникам Полтавы и коменданту крепости Алексею Келину из соответствующего Госреестра, что позволяет городскому совету самостоятельно принять решение о демонтаже.