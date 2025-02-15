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Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В июле прошлого года 32-летний мужчина, будучи пьяным дома, воспользовался отсутствием посторонних лиц и совершил развратные действия в отношении 11-летней подружки своей дочери, которая пришла за личными вещами.

Также отмечается, что мужчина, будучи осужденным к общественным работам за нанесение жене легких телесных повреждений, уклонился от исполнения наказания.

Суд назначил мужчине 6 лет и почти месяц заключения, учитывая несостоявшееся наказание.

До вступления приговора в законную силу злоумышленник будет находиться под стражей.

Напомним, в Николаевской области будут судить мужчину за изнасилование 15-летней падчерицы. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.