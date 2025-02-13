фото: ГСЧС

Происшествие случилось 12 февраля в селе Шушваловка Кременчугского района. На реке Днепр на расстоянии 5 км от берега перевернулась лодка на воздушной подушке с пятью рыбаками

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Трое мужчин самостоятельно добрались до берега в селе Жовнино Черкасской области.

Водолазы вместе с работниками КП "Аквасервис" с помощью аэроглисера спасли двух рыбаков, находившихся на льду. Их доставили на берег и передали медикам.

К спасательной операции были вовлечены 18 человек и 6 единиц техники.

Напомним, вечером 19 января в Одесской области подростки застряли на льду посреди ставка. Им помогли спасатели.