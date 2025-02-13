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Днем 11 февраля в реке в Миргороде спасатели обнаружили тело женщины. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Погибшей оказалась 48-летняя местная жительница. При предварительном осмотре признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, утром 11 февраля в Киевской области на местной ставке человек провалился под лед. Спасатели достали тело погибшего из водоема.