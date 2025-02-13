На Полтавщине в реке под льдом обнаружили тело женщины
Днем 11 февраля в реке в Миргороде спасатели обнаружили тело женщины. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Погибшей оказалась 48-летняя местная жительница. При предварительном осмотре признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Напомним, утром 11 февраля в Киевской области на местной ставке человек провалился под лед. Спасатели достали тело погибшего из водоема.
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