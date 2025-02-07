В Ровно на остановке умерла женщина

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В Ровно на остановке умерла недалеко от автостанции "Чайка" умерла женщина

Об этом сообщили местные СМИ, передает RegioNews.

Медики проводили реанимационные мероприятия, однако жизнь спасти не удалось.

Впоследствии в отделе коммуникации полиции Ровенщины рассказали, что умершей оказалась 48-летняя жительница села Беловеж.

Причину смерти будут выяснять эксперты.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который обокрал школьницу на остановке. Злоумышленник незаметно достал ее телефон из кармана куртки.

Ранее мы сообщали, что в Черкассах мужчина устроил стрельбу возле парка и травмировал двух людей.