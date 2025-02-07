В Ровно на остановке умерла женщина
В Ровно на остановке умерла недалеко от автостанции "Чайка" умерла женщина
Об этом сообщили местные СМИ, передает RegioNews.
Медики проводили реанимационные мероприятия, однако жизнь спасти не удалось.
Впоследствии в отделе коммуникации полиции Ровенщины рассказали, что умершей оказалась 48-летняя жительница села Беловеж.
Причину смерти будут выяснять эксперты.
Напомним, в Киеве задержали мужчину, который обокрал школьницу на остановке. Злоумышленник незаметно достал ее телефон из кармана куртки.
Ранее мы сообщали, что в Черкассах мужчина устроил стрельбу возле парка и травмировал двух людей.
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