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05 лютого 2025, 08:35

На Полтавщині попрощалися з військовим ТЦК, якого застрелили на заправці

05 лютого 2025, 08:35
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Вчора, 4 лютого, у селищі Диканька попрощалися з військовослужбовцем районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександром Сикальчуком, який загинув від вогнепального поранення під час виконання службових обов’язків 31 січня у місті Пирятин

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Поминальний чин за військовослужбовцем влаштували у храмі Святителя Луки Кримського, що у Диканьці. Попрощатись прийшли побратими загиблого військового, друзі та односельці.

Олександра Сикальчука поховали на місцевому кладовищі біля Урочища Ріг. У нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей.

За словами речника обласного ТЦК та СП Романа Істоміна, військовослужбовця мобілізували у вересні 2023 року. Він проходив службу у п’ятому відділі Полтавського РТЦК та СП.

Нагадаємо, 1 лютого стало відомо, що на автозаправній станції в місті Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру невідомий здійснив збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Правоохоронці оперативно затримали стрільця і його спільника - 37-річного жителя Полтави.

Також повідомлялося, що 3 лютого підозрюваного у вбивстві військового ТЦК взяли під варту.

убивство Полтавська область похорон ТЦК
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