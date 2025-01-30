СБУ задержала депутата Полтавского облсовета Олега Дядика

фото: t.me/bulashev_ru

В среду, 29 января, в селе Пришиб Служба безопасности Украины задержала депутата Полтавского областного совета, предпринимателя Олега Дядика

Об этом сообщил журналист Олег Булашев, передает RegioNews.

По словам журналиста, Олег Дядык является членом фракции партии "За будущее", которую в области возглавляет народный депутат Юрий Шаповалов, а в Кременчуге – мэр Виталий Малецкий.

По предварительной информации, в связи с задержанием правоохранители провели обыски у нескольких местных жителей, в том числе руководства населенного пункта.

Официальные причины задержания пока не озвучены. Однако, по предварительным данным, депутат подозревается в покушении на убийство.

На даный момент связи с Олегом Дядиком нет.

Напомним, в марте 2023 года депутат Полтавского облсовета Олег Дядик был оштрафован на 34000 грн и лишен права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления на 2 года. Причина – недостоверные сведения в е-декларации за 2020 год.