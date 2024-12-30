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Служба безопасности Украины разоблачила военного-контрактника, завербованного россиянами, который организовывал поджоги релейных шкафов Укрзализныци на Киевщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается в сообщении, для совершения поджогов в столичном регионе россияне дистанционно завербовали 22-летнего местного военного-контрактника. К подрывной деятельности он привлек двух своих безработных знакомых, надеявшихся на скорые заработки в обмен на сотрудничество с РФ.

Злоумышленники подожгли два релейных шкафа на линиях железнодорожного сообщения, регулирующих движение поездов через Киевщину.

Для совершения преступлений мужчины приобрели легковоспламеняющуюся смесь и отвертку, которой взламывали дверцу энергоустановок, а затем обливали бензином их технологические части.

Задержанным доложено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители по "горячим следам" задержали двух агентов России, которые 24 декабря совершили заказной теракт в Бердичеве Житомирской области - было подорвано взрывное устройство возле ТЦК в Бердичеве.