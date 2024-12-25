В лесополосе вблизи Полтавы нашли арсенал боеприпасов
Во вторник, 24 декабря, в одной из лесополос возле Полтавы гражданин нашел боеприпасы и вызвал на место правоохранителей
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Взрывотехники изъяли около 58 ручных гранат разного типа, около 20 запалов и взрывателей, 4 мины, 3 из которых противотанковые, ручной противотанковый гранатомет и более 1600 патронов разного калибра.
Сейчас решается вопрос о передаче изъятых боеприпасов ВСУ.
Напомним, ранее в Харькове обнаружили большой схрон боеприпасов. Он был обустроен в одном из гаражных кооперативов Немышлянского района города.
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