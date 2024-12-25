У лісосмузі поблизу Полтави знайшли арсенал боєприпасів
У вівторок, 24 грудня, в одній із лісосмуг поблизу Полтави громадянин знайшов боєприпаси та викликав на місце правоохоронців
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Вибухотехніки вилучили близько 58 ручних гранат різного типу, близько 20 запалів та підривачів, 4 міни, 3 з яких протитанкові, ручний протитанковий гранатомет та понад 1600 набоїв різного калібру.
Наразі вирішується питання щодо передачі вилучених боєприпасів ЗСУ.
Нагадаємо, раніше у Харкові знайшли великий схрон боєприпасів. Він був облаштований в одному з гаражних кооперативів Немишлянського району міста.
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