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Схрон боеприпасов был обустроен в одном из гаражных кооперативов Немышлянского района Харькова

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время обыска правоохранители изъяли 182 гранатометных выстрела различных маркировок, более 30 различных гранат, взрыватели, реактивные пехотные огнеметы, противотанковые и противопехотные мины, 70 стартовых пороховых зарядов к ПГ-7, тротиловые шашки, более 20 боевых частей и реактивных двигателей к гранатомету ТБГ-7В и прочее.

По этому факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к обустройству склада.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские правоохранители с начала 2024 года изъяли у граждан более 11 тысяч мин и боеприпасов большого калибра, а также более 3000 кг взрывчатки.