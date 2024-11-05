Смертельное ДТП в Днепре: водитель сбил детей на переходе возле школы
В городе Днепр на улице Симиренко напротив гимназии сегодня, 5 ноября, водитель сбил троих детей, один ребенок погиб
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.
По предварительным данным в момент ДТП, трое 8-летних детей переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
23-летний мужчина за рулем автомобиля Ford Sierra совершил наезд на детей. В результате ДТП один ребенок погиб на месте происшествия, еще одного ребенка госпитализировали в больницу, а третий - не получил повреждений и был отпущен домой.
Как рассказал журналистам врач-нейрохирург Григорий Пилипенко, состояние госпитализированного ребенка оценивают как средней тяжести.
На месте происшествия работают правоохранители, водитель задержан.
Напомним, ранее в Полтавской области пьяный водитель сбил на переходе четырех детей.