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05 ноября 2024, 14:19

Смертельное ДТП в Днепре: водитель сбил детей на переходе возле школы

05 ноября 2024, 14:19
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фото: t.me/dneproperatyv
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В городе Днепр на улице Симиренко напротив гимназии сегодня, 5 ноября, водитель сбил троих детей, один ребенок погиб

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным в момент ДТП, трое 8-летних детей переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

23-летний мужчина за рулем автомобиля Ford Sierra совершил наезд на детей. В результате ДТП один ребенок погиб на месте происшествия, еще одного ребенка госпитализировали в больницу, а третий - не получил повреждений и был отпущен домой.

Как рассказал журналистам врач-нейрохирург Григорий Пилипенко, состояние госпитализированного ребенка оценивают как средней тяжести.

На месте происшествия работают правоохранители, водитель задержан.

Напомним, ранее в Полтавской области пьяный водитель сбил на переходе четырех детей.

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