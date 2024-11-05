В Николаевской области в ДТП пострадали двое детей

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Вблизи села Новополтавка 5 ноября в дороге столкнулись автомобили Volvo и ВАЗ. В аварии пострадали четыре человека

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области, передает RegioNews.

Авария произошла около 11:15 на дороге Н-11 "Днепр - Николаев". По данным полиции, в результате столкновения автомобиль "ВАЗ" выехал за пределы проезжей части и опрокинулся.

"В результате аварии оба водителя и двое несовершеннолетних пассажиров "ВАЗ" — 11-летний мальчик и 15-летняя девочка — телесными повреждениями разной степени тяжести были доставлены в медучреждение", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное производство по факту "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает до трех лет заключения с лишением права управлять автомобилем.

Напомним, в городе Днепр на улице Симиренко напротив гимназии сегодня, 5 ноября, водитель сбил троих детей, один ребенок погиб.