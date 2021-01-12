В Полтаве задержали "активиста" Сикалова: подозревают в мошенничестве и подделке документов

Он почти три года уклонялся от следствия

Он почти три года уклонялся от следствия

Фото: из открытых источников

Правоохранители задержали в Полтаве активиста и провокатора Геннадия Сикалова - он подозревается в преступлениях, связанных с мошенничеством и подделкой документов.

Как передает RegioNews, об этом изданию "Кременчугская газета" сообщили источники в правоохранительных органах.

По информации издания, Сикалов почти три года уклонялся от следствия. Судья в Полтаве не соглашался с ходатайством правоохранителей о его задержании, тогда дело было передано в Днепр. В Днепре судья согласовал его задержание.

Также сообщается, что ранее пресс-служба полиции Полтавщины отмечала, что Сикалов скрывается от следствия по факту мошенничества в особо крупных размерах и использования поддельного документа. Он разыскивался по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (то есть в законченном покушении на завладение чужим имуществом, путем обмана, в особо крупных размерах, а также в использование заведомо поддельного документа).

Кроме того, известно, что судья Октябрьского районного суда города Полтавы, лауреат международной награды Blueprint for Free Speech Лариса Гольник ранее заявляла, что является объектом настойчивых атак маргинального сайта "Последний Бастион" и непосредственно его редактора Геннадия Сикалова.

В Интернете в открытом доступе содержится не обжалованная Сикаловым информация относительно его осуждения в начале 1990-х по ст. 144 УК Украины (в редакции 1961 г.). Статья эта означает вымогательство, за ней привлекали к ответственности рэкетиров.

Напомним, 23 ноября в мужчины, который в Полтаве повредил авто наблюдателя, нашли "фотоотчет” о преступлении.