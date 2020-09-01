Зеленский уволил первого главу райгосадминистрации на Харьковщине

Ранее в сети уже были намеки на его увольнение

Ранее в сети уже были намеки на его увольнение

Фото из открытых источников

Соответствующее распоряжение №450/2020 рп опубликовано 1 сентября на сайте президента, передает RegioNews.

"Уволить Аксенова Юрия Александровича с должности председателя Валковской районной государственной администрации Харьковской области в связи с поданным им заявлением", - сказано в распоряжении.

Интересно, что в своем Facebook Аксенов писал посты, что намекают на увольнение. Например: "День отработал, вроде НЕ уволили... Поэтому продолжаю работать, как обычно говорят в Харькове" на благо Валок и всех валковчан "и в дальнейшем". Или: "Я ШАГ в дальнейшем, хотя добрые люди говорят, что в Киеве лежит приказ о моем увольнении".

Напомним, на днях Зеленский уволил главу райгосадминистрации на Житомирщине.