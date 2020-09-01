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01 сентября 2020, 14:55 5

Зеленский уволил первого главу райгосадминистрации на Харьковщине

01 сентября 2020, 14:55 5
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Ранее в сети уже были намеки на его увольнение
Фото из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский уволил главу Валковской районной государственной администрации Юрия Аксенова.

Соответствующее распоряжение №450/2020 рп опубликовано 1 сентября на сайте президента, передает RegioNews.

"Уволить Аксенова Юрия Александровича с должности председателя Валковской районной государственной администрации Харьковской области в связи с поданным им заявлением", - сказано в распоряжении.

Интересно, что в своем Facebook Аксенов писал посты, что намекают на увольнение. Например: "День отработал, вроде НЕ уволили... Поэтому продолжаю работать, как обычно говорят в Харькове" на благо Валок и всех валковчан "и в дальнейшем". Или: "Я ШАГ в дальнейшем, хотя добрые люди говорят, что в Киеве лежит приказ о моем увольнении".

Напомним, на днях Зеленский уволил главу райгосадминистрации на Житомирщине.

увольнение президент Харьковская область Район Чиновник
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