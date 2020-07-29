На трассе Киев-Харьков расстреляли автомобиль: есть убитый

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются

Фото: НОВИНА

На трассе Киев-Харьков неподалеку от города Пирятин Полтавской области обнаружен автомобиль - черный "Mercedes S class" с простреленными окнами.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на ГУ Нацполиции Полтавской области.

Внутри авто обнаружено тело мужчины.

По предварительно установленной информации, мужчина уроженец Донецкой области, 1985 года рождения.

Происшествие случилось около 16:00 на трассе Киев-Харьков вблизи Пирятина. Выявлено черный автомобиль Mercedes с простреленными окнами. Обнаружено тело мужчины. Он погиб", - сообщил заместитель начальника отдела коммуникации Национальной полиции Полтавской области Роман Гришин.

Он добавил, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по части 1 статьи 115 УК - умышленное убийство.

Только сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Следственно-оперативная группа выяснит, как погиб человек. Но предварительно, у него пулевые ранения", - уточнил Гришин.

По неофициальным данным, убитого мужчину зовут Александр Мазур и он хорошо известен в местных криминальных кругах.

Поліція Полтавщини з’ясовує обставини вбивства чоловіка у Пирятинському районі https://bit.ly/30XbD0e Опубліковано Поліція Полтавської області Середа, 29 липня 2020 р.

Напомним, вчера на Одесчине неизвестные обстреляли автомобиль активиста.