На трасі Київ-Харків розстріляли автомобіль: є вбитий
На трасі Київ-Харків неподалік міста Пирятин Полтавської області виявлено автомобіль - чорний "Mercedes S class" з простріленими вікнами.
Про це повідомляє Regionews з посиланням на ГУ Нацполіції Полтавської області.
Всередині авто виявлено тіло чоловіка.
За попередньо встановленою інформацією, чоловік - уродженець Донецької області, 1985 року народження.
Пригода сталася близько 16:00 на трасі Київ-Харків поблизу Пирятина. Виявлено чорний автомобіль Mercedes з простреленными вікнами. Виявлено тіло чоловіка. Він загинув", - повідомив заступник начальника відділу комунікації Національної поліції Полтавській області Роман Гришин.
Він додав, що зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 115 КК - умисне вбивство.
Тільки зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Слідчо-оперативна група з'ясує, як загинула людина. Але попередньо, у нього кульові поранення", - уточнив Гришин.
За неофіційними даними, вбитого чоловіка звати Олександр Мазур і він добре відомий в місцевих кримінальних колах.
Поліція Полтавщини з’ясовує обставини вбивства чоловіка у Пирятинському районі https://bit.ly/30XbD0eОпубліковано Поліція Полтавської області Середа, 29 липня 2020 р.
Нагадаємо, вчора на Одещині невідомі обстріляли автомобіль активіста.