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29 липня 2020, 18:10 2

На трасі Київ-Харків розстріляли автомобіль: є вбитий

29 липня 2020, 18:10 2
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Обставини події наразі встановлюються
Обставини події наразі встановлюються
Фото: НОВИНА
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На трасі Київ-Харків неподалік міста Пирятин Полтавської області виявлено автомобіль - чорний "Mercedes S class" з простріленими вікнами.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на ГУ Нацполіції Полтавської області.

Всередині авто виявлено тіло чоловіка.

За попередньо встановленою інформацією, чоловік - уродженець Донецької області, 1985 року народження.

Пригода сталася близько 16:00 на трасі Київ-Харків поблизу Пирятина. Виявлено чорний автомобіль Mercedes з простреленными вікнами. Виявлено тіло чоловіка. Він загинув", - повідомив заступник начальника відділу комунікації Національної поліції Полтавській області Роман Гришин.

Він додав, що зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 115 КК - умисне вбивство.

Тільки зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Слідчо-оперативна група з'ясує, як загинула людина. Але попередньо, у нього кульові поранення", - уточнив Гришин.

За неофіційними даними, вбитого чоловіка звати Олександр Мазур і він добре відомий в місцевих кримінальних колах.

Поліція Полтавщини з’ясовує обставини вбивства чоловіка у Пирятинському районі https://bit.ly/30XbD0e

Опубліковано Поліція Полтавської області Середа, 29 липня 2020 р.

Нагадаємо, вчора на Одещині невідомі обстріляли автомобіль активіста.

стрілянина убивство поліція авто Полтавська область
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