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Александра Василенко журналист [email protected]
13 мая 2020, 18:33 7

В Полтаве протестовали перевозчики

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13 мая 2020, 18:33 7
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Полтавские перевозчики вышли на митинг
Фото: YouTube
Полтавские перевозчики вышли на митинг

13 мая под Полтавской ОГА собрались учредители фирм-перевозчиков и волонтеры общественного движения #SaveФОП Полтава - требовали ослабить карантин и разрешить работать

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное СМИ "Коло”.

Под здание администрации участники акции приехали на автобусах. Держали плакаты: "Экономика без транспорта не работает”, "Восстановите транспортное сообщение”, "Почему транспорт в Европе работает, а в Украине нет?”.

Участники протеста подготовили обращение к Кабинету Министров, которое передали начальнику управления инфраструктуры Полтавской ОГА Сергею Марчишинцю.

Требуют немедленно возобновить работу регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном, межобластном и международном сообщении. Также настаивают, чтобы власть ввела государственную финансово-кредитную и инвестиционную поддержку компаниям-перевозчикам.

Лидер общественного движения #SaveФОП Сергей Ларин поддержал требования транспортников. В свою очередь, мужчина выступил от имени всех частных предпринимателей области с требованием компенсировать ФОПам уплаченные налоги за весь период карантина и отменить фискализацию для микропредпринимательства.

Напомним, что 13 мая сразу в нескольких крупных городах Украины начались масштабные митинги с требованием "запустить транспорт" и "открыть международное сообщение". Люди вышли на протесты в Киеве, Хмельницком, Тернополе и Виннице.

Как писали RegioNews ранее, 13 мая в оккупированном российскими военными Алчевске Луганской области на митинг против карантинных ограничений собрались предприниматели.


митинг бизнес карантин Полтава Полтавская область транспорт
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