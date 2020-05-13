У Полтаві протестували перевізники

Полтавські перевізники вийшли на мітинг

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Полтавські перевізники вийшли на мітинг

13 травня під Полтавською ОДА зібралися засновники фірм-перевізників та волонтери громадського руху #SaveФОП Полтава - вимагали послабити карантин та дозволити працювати

Про це інформують RegioNews з посиланням на місцевий ЗМІ "Коло”.

Під будинок адміністрації учасники акції приїхали на автобусах. Тримали плакати: "Економіка без транспорту не працює”, "Відновіть транспортне сполучення”, "Чому транспорт у Європі працює, а в Україні ні?”.

Учасники протесту підготували звернення до Кабінету Міністрів, яке передали начальнику управління інфраструктури Полтавської ОДА Сергію Марчишинцю.

Вимагають негайно поновити роботу регулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, міжобласному та міжнародному сполученні. Також наполягають, аби влада запровадила державну фінансово-кредитну та інвестиційну підтримку компаніям-перевізникам.

Голова громадського руху #SaveФОП Сергій Ларін підтримав вимоги транспортників. У свою чергу, чоловік виступив від імені всіх приватних підприємців області з вимогою компенсувати ФОПам сплачені податки за весь період карантину та скасувати фіскалізацію для мікропідприємництва.

Нагадаємо, що 13 травня відразу в декількох великих містах України почалися масштабні мітинги з вимогою "запустити транспорт" і "відкрити міжнародне сполучення". Люди вийшли на протести у Києві, Хмельницькому, Тернополі та Вінниці.

Як писали RegioNews раніше, 13 травня в окупованому російськими військовими Алчевську Луганської області на мітинг проти карантинних обмежень зібралися підприємці.