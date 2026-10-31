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Украина призвала США ускорить поставки 500 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot. Несмотря на одобрение продажи, поставки могут начаться только через несколько лет, тогда как ракеты необходимы уже этой зимой для защиты от российских баллистических ударов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение президента Владимира Зеленского.

За последние две недели октября РФ нанесла более 30 ударов по важным объектам украинской энергосети. В преддверии зимы под угрозой остаются электроснабжение, отопление, водоснабжение и другая критическая инфраструктура.

Украина ранее просила американских партнеров предоставить зимний пакет поддержки из расчета 100 перехватчиков Patriot в месяц. Таким образом, 500 ракет могли бы обеспечить защиту неба в ближайшие месяцы и усилить позиции Украины на переговорах.

Как возможное решение, Украина предлагает использовать имеющиеся запасы PAC-3 на складах США и других партнеров, а пополнить их арсеналы в течение следующих лет благодаря уже законтрактованному и оплаченному производству.

"Мы просим принять решения, которые могут гарантировать защиту жизни не послезавтра или когда-то позже, а именно тогда, когда есть угроза, – когда Россия убивает и разрушает", – говорится в сообщении Зеленского.

Справка. Госдепартамент США сообщил об одобрении возможной продажи Украине 500 ракет Patriot PAC-3 MSE на сумму 2,1 млрд долларов. В пакет также войдут запчасти и логистическая поддержка. Закупку профинансируют Канада, Германия, Норвегия и Украина за счет кредита ЕС. Американские бюджетные средства не будут использоваться.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони отсрочила передачу Украине 13-го пакета военной помощи, ожидая результатов промежуточных выборов в Конгресс США.