В МВД новый замминистра: что о нем известно

Фото: Telegram/Иван Выговский

Кабинет Министров назначил Сергея Кобца на должность замминистра внутренних дел Украины

Об этом сообщил глава МВД Иван Выгивский, передает RegioNews.

Кобец имеет многолетний опыт работы в системе МВД и Национальной полиции Украины. До нового назначения он занимал должность заместителя главы Национальной полиции Украины.

В этой должности Кобец отвечал, в частности, за совершенствование управленческих процессов, работу подразделений, в том числе боевых, а также реализацию проектов по поддержке полицейских и их семей.

Как сообщили в МВД, в новой должности Кобец будет курировать кадровую политику, развитие системы высшего образования МВД, социальное сопровождение и психологическое обеспечение.

Отдельным направлением его работы станет реализация государственной ветеранской политики.

В МВД отметили, что планируется масштабировать наработанные практики на органы и подразделения ведомства.

Напомним, Иван Выгивский был назначен Министром внутренних дел 16 июля 2026 года. До этого назначения он занимал должность председателя Национальной полиции.

Журналисты Bihus.Info опубликовали расследование о близком окружении нового министра внутренних дел, которое годами синхронно продвигалось по карьерной лестнице вместе с ним и получало высокие должности и служебное жилье.