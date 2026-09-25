У МВС новий заступник міністра: що про нього відомо

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Кабінет Міністрів призначив Сергія Кобця на посаду заступника міністра внутрішніх справ України

Про це повідомив очільник МВС Іван Вигівський, передає RegioNews.

Кобець має багаторічний досвід роботи в системі МВС та Національній поліції України. До нового призначення він обіймав посаду заступника голови Національної поліції України.

На цій посаді Кобець відповідав, зокрема, за вдосконалення управлінських процесів, роботу підрозділів, у тому числі бойових, а також реалізацію проєктів із підтримки поліцейських та їхніх родин.

Як повідомили в МВС, на новій посаді Кобець куруватиме кадрову політику, розвиток системи вищої освіти МВС, соціальний супровід і психологічне забезпечення.

Окремим напрямом його роботи стане реалізація державної ветеранської політики.

У МВС зазначили, що планують масштабувати напрацьовані практики на органи та підрозділи відомства.

Нагадаємо, Івана Вигівського призначили Міністром внутрішніх справ 16 липня 2026 року. До цього призначення він обіймав посаду Голови Національної поліції.

Журналісти Bihus.Info опублікували розслідування про близьке оточення нового міністра внутрішніх справ, яке роками синхронно просувалося кар'єрними сходами разом із ним та отримувало високі посади й службове житло.