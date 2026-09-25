Удар РФ по ферме на Харьковщине: количество пострадавших возросло до 14

Фото: Прокуратура Украины

В селе Старая Гнилица Малиновской общины на Харьковщине в результате российских обстрелов повреждена ферма. Число пострадавших возросло до 14

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Он уточнил, что погибли шесть человек. Накануне премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о семи погибших в результате удара по агропредприятию.

Малиновская община объявила 25 сентября Днем траура по погибшим в результате российской атаки на Старую Гнилицу.

По словам Синегубова, за прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и еще пять населенных пунктов области. Для ударов враг применил четыре ракеты, две управляемые авиабомбы, два FPV-дрона и 114 беспилотников, тип которых устанавливается.

Повреждения гражданской инфраструктуры зафиксировали и в других районах области. В Золочеве повреждены электросети, частные дома и автомобиль, в Подсреднем – многоквартирный и частный дома, в Осколе – частный дом.

Напомним, этой ночью российские войска ночью нанесли удары беспилотниками по Киевской области, повреждения зафиксировали в четырех районах региона. Всего в области повреждено 9 объектов.