Атаки дронов в Киевской области: повреждения зафиксировали в четырех районах
Российские войска ночью нанесли удары беспилотниками по Киевской области, повреждения зафиксировали в четырех районах региона
Об этом сообщает глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, прессслужба полиции и ГСЧС, передает RegioNews.
В Бориспольском районе из-за попадания вспыхнуло деревообрабатывающее предприятие, огнеборцы ликвидировали пожар и совместно с местной и добровольной пожарными командами разбирают и проливают конструкции.
В Броварском районе повреждено складское здание, а в Обуховском – три частных дома и четыре легковушки.
Кроме того, в Бучанском районе повреждения получил частный дом, где травмирована 80-летняя женщина.
Всего в области повреждено 9 объектов. На местах происшествия работают полицейские, спасатели и все экстренные службы.
Напомним, в Киеве в результате атаки российских беспилотников зафиксированы повреждения в Соломенском и Подольском районах.