Фото: ГСЧС

Российские войска ночью нанесли удары беспилотниками по Киевской области, повреждения зафиксировали в четырех районах региона

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, прессслужба полиции и ГСЧС, передает RegioNews.

В Бориспольском районе из-за попадания вспыхнуло деревообрабатывающее предприятие, огнеборцы ликвидировали пожар и совместно с местной и добровольной пожарными командами разбирают и проливают конструкции.

В Броварском районе повреждено складское здание, а в Обуховском – три частных дома и четыре легковушки.

Кроме того, в Бучанском районе повреждения получил частный дом, где травмирована 80-летняя женщина.

Всего в области повреждено 9 объектов. На местах происшествия работают полицейские, спасатели и все экстренные службы.

Напомним, в Киеве в результате атаки российских беспилотников зафиксированы повреждения в Соломенском и Подольском районах.