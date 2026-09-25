Фото: ОВА

В ночь на 25 сентября враг более 10 раз атаковал беспилотниками два района Днепропетровщины

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине враг целил по Никополю, а также по Марганецкой и Красногригорьевской громадам. Из-за атак повреждены магазины. Ранения получила 66-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

Кроме того, в Кривом Роге в результате вражеских ударов побита инфраструктура.

На местах работают соответствующие службы.

Напомним, в селе Старая Гнилица на Харьковщине в результате российских обстрелов повреждена ферма. Погибли шесть человек, количество пострадавших возросло до 14 человек.