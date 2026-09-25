На Одесщине в результате обстрела повреждены жилищный сектор и почтовая логистика: есть жертвы
Утром 25 сентября россияне нанесли серию массированных ударов по Одесщине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
Под прицелом врага оказался жилой сектор и логистические помещения почтового оператора.
В результате атаки один человек погиб, еще один пострадал.
На местах продолжается ликвидация последствий. К работе привлечены все соответствующие службы.
Напомним, утром 25 сентября российские войска совершили атаку на Запорожье. Ударам подверглись два медицинских учреждения.
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