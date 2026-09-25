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25 сентября 2026, 08:57

На Одесщине в результате обстрела повреждены жилищный сектор и почтовая логистика: есть жертвы

25 сентября 2026, 08:57
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Фото: ОВА
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Утром 25 сентября россияне нанесли серию массированных ударов по Одесщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Под прицелом врага оказался жилой сектор и логистические помещения почтового оператора.

В результате атаки один человек погиб, еще один пострадал.

На местах продолжается ликвидация последствий. К работе привлечены все соответствующие службы.

Напомним, утром 25 сентября российские войска совершили атаку на Запорожье. Ударам подверглись два медицинских учреждения.

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