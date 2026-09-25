Силы ПВО обезвредили 267 из 295 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину
В ночь на 25 сентября РФ атаковала Украину 295 ударными БпЛА типа Shahed (52 из них – реактивные), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 07:30 силы ПВО уничтожили или подавили 267 российских беспилотников.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.
Напомним, утром 25 сентября российские войска совершили атаку на Запорожье. Удары получили два медицинских учреждения.