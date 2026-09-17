Будут судить судью Западного апелляционного хозяйственного суда за незаконное обогащение и ложь в декларациях

Фото: НАБУ

Перед судом предстанет судья Западного апелляционного хозяйственного суда, которого НАБУ и САП обвиняют в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации

Об этом сообщили в НАБУ, передает RegioNews .

По данным следствия, в течение 2020-2023 годов судья приобрел во Львове четыре квартиры и два паркоместа общей стоимостью более 21 млн гривен.

При этом недвижимость, по версии обвинения, оформили на тещу судьи, его бывшую жену и дочь.

НАБУ и САП отмечают, что официальные доходы судьи, с учетом его расходов и сбережений, не позволяли ему приобрести эту недвижимость.

Кроме того, по данным правоохранителей, судья не указал в ежегодных декларациях за 2022-2025 годы информацию о проживании в съемной квартире и фактическом владении приобретенным имуществом.

Таким образом, ему инкриминируют незаконное обогащение и внесение недостоверных сведений в декларации.

Обвинительный акт был направлен в суд. В дальнейшем дело будет рассматриваться в установленном законом порядке.

Напомним, что 45-летнему экс-чиновнику районного ТЦК во Львовской области сообщили о подозрении из-за недостоверных данных в декларации. Речь идет о сумме более 4,5 млн. грн.