Число жертв ночной атаки на Днепр возросло: из-под завалов извлекли тела погибших
В Днепре возросло количество погибших в результате ночной вражеской атаки на предприятие
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
Во время поисково-спасательных работ чрезвычайники обнаружили и извлекли из-под завалов тела людей.
Сначала сообщалось о трех погибших, однако впоследствии спасатели обнаружили под завалами тело еще одного работника.
Всего ночной удар россиян по предприятию унес четыре жизни.
Напомним, ночью 22 сентября россияне нанесли удар по промышленному предприятию в Днепре. Сообщалось о двух погибших и шести раненых.
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Подарок к 830-летию: в Камне-Каширском открыли инклюзивную спортплощадку
22 сентября 2026, 11:2114 Starlink для россиян: во Львове СБУ задержала двух пособников РФ
22 сентября 2026, 10:59Враг атаковал транспортную инфраструктуру в Житомирской области: возник пожар
22 сентября 2026, 10:57На горе Поп Иван выпал первый снег
22 сентября 2026, 10:44Россия атаковала Виннитчину: повреждены семь домов и школа
22 сентября 2026, 10:26Из-за обстрелов и непогоды без света оказались жители семи областей – Минэнерго
22 сентября 2026, 10:18После "выборов": чего ждать от Путина и остановит ли Кремль цена войны
22 сентября 2026, 09:58Зеленский встретился с Макроном: говорили о ПВО и зимней поддержке Украины
22 сентября 2026, 09:56В Киевской области грузовой поезд насмерть сбил 18-летнего парня
22 сентября 2026, 09:47Удар РФ по Николаевщине: погиб 3-летний мальчик, четверо мужчин ранены
22 сентября 2026, 09:40
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все блоги »