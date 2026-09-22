Фото: ОВА

В Днепре возросло количество погибших в результате ночной вражеской атаки на предприятие

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Во время поисково-спасательных работ чрезвычайники обнаружили и извлекли из-под завалов тела людей.

Сначала сообщалось о трех погибших, однако впоследствии спасатели обнаружили под завалами тело еще одного работника.

Всего ночной удар россиян по предприятию унес четыре жизни.

Напомним, ночью 22 сентября россияне нанесли удар по промышленному предприятию в Днепре. Сообщалось о двух погибших и шести раненых.