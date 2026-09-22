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22 сентября 2026, 08:53

Атака дронов на Киевщину: больше всего повреждений в Бучанском районе

22 сентября 2026, 08:53
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Фото: ГСЧС Киевщины
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Враг не перестает атаковать Киевщину ударными беспилотниками. За последние сутки в области повреждено 34 объекта

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

Последствия атаки были зафиксированы в Бучанском, Обуховском, Броварском и Белоцерковском районах.

Наибольшее повреждение – в Бучанском районе: 17 объектов, среди которых 12 частных домов, три транспортных средства, складское помещение и предприятие.

В Обуховском районе повреждено восемь объектов: шесть частных домов и два транспортных средства.

Еще восемь объектов повреждено в Броварском районе – четыре частных дома, три транспортных средства и производственно-складское помещение.

В Белоцерковском районе поврежден один частный дом.

Службы продолжают работать на местах и фиксировать последствия вражеской атаки.

Напомним, ночью 22 сентября войска РФ совершили массированную атаку на Полтавскую область. В Кременчугском районе россияне атаковали промышленное предприятие и объект критической инфраструктуры. В Полтавском районе вражеский беспилотник упал на территорию частного агропредприятия.

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