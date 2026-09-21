Зеленський і Трамп провели телефонну розмову: домовилися про зустріч у Нью-Йорку

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Про це він написав у соцмережах, передає RegioNews.

За його словами, під час розмови сторони обговорили низку важливих питань і домовилися про зустріч у Нью-Йорку.

"Ця зустріч може багато змінити. Дипломатична динаміка є", – заявив Зеленський.

Президент України також подякував Трампу за візит до Києва спеціального представника США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. За словами Зеленського, під час зустрічей вдалося детально обговорити ситуацію та питання, пов’язані з подальшим мирним процесом.

Зеленський наголосив, що мирний трек залишається пріоритетом номер один. Серед можливих напрямів спільної роботи він назвав деескалаційні кроки та фундаментальні питання безпеки, зокрема енергетичної й продовольчої, а також захист життя людей.

"Працюємо разом з американською командою і готові робити дійсно серйозні кроки", – сказав президент.

Окремо Зеленський подякував Трампу за підписання так званого закону Ліндсі Грема та наголосив на необхідності досягнення миру.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Володимира Зеленського наразі немає серед світових лідерів, із якими президент США Дональд Трамп планує провести двосторонні зустрічі під час візиту до Нью-Йорка на Генеральну асамблею ООН. Трамп перебуватиме в Нью-Йорку 21-22 вересня.