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14 вересня 2026, 07:39

"Я попросив Зеленського не завдавати ударів": Трамп про атаки на НПЗ Росії

14 вересня 2026, 07:39
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Фото: з відкритих джерел
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Дональд Трамп заявив, що попросив президента України Володимира Зеленського не завдавати ударів по російських підприємствах із виробництва дизельного палива та нафтопереробних заводах

Про це він сказав журналістам під час спілкування, трансляцію якого вів Білий дім, передає RegioNews.

За словами американського президента, він стурбований зростанням цін на дизельне пальне, значна частина якого, за його словами, надходить із Росії.

"Я попросив президента Зеленського не завдавати ударів по підприємствах з виробництва дизельного палива, НПЗ", – заявив Трамп.

На запитання про можливе завершення війни в Україні він не став розвивати тему, натомість знову наголосив на проблемі з цінами на пальне.

Також Трамп заявив, що директор ЦРУ Джон Реткліфф "чудово справляється" зі своєю роботою, а спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер, за його словами, продемонстрували успішну роботу на прикладі переговорів щодо Гази

Як відомо, це не перша подібна заява президента США. Раніше Трамп також закликав Україну припинити удари по російських об’єктах паливної інфраструктури, пояснюючи це можливим дефіцитом дизельного палива та зростанням цін у світі.

Окрім того, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що удари України по російській нафтовій інфраструктурі нібито спричиняють глобальний енергетичний шок та підвищують ціни на пальне у світі.

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