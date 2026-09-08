Прятался дома и передавал координаты РФ: в Харькове задержали информатора

Фото: СБУ

Служба безопасности задержала в Харькове еще одного российского информатора. Местный мужчина, который уклонялся от мобилизации, начал собирать для российских спецслужб данные об украинских военных

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина сам связался с российскими спецслужбами по Telegram и предложил им помощь в войне против Украины.

По инструкциям кураторов он собирал информацию о местах базирования сил обороны, которые россияне могли использовать для подготовки комбинированных ударов управляемыми авиабомбами и беспилотниками.

Больше россиян интересовали координаты запасных командных пунктов, места сосредоточения военной техники и логистических составов украинских защитников в Харькове.

Чтобы получать нужные сведения, мужчина завуалированно расспрашивал о них жену и знакомых, поскольку почти не выходил из дома. Затем наносил геолокацию украинских объектов на Google Maps и добавлял комментарии для дальнейшего отчета российским кураторам.

СБУ задокументировала деятельность информатора и задержала его по месту жительства. В ходе обысков у него изъяли три смартфона, которые он менял для конспиративного общения с представителями РФ.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Он находится под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, СБУ задержала в Николаевской области агента ФСБ. Им оказался мобилизованный местный житель, корректировавший вражеские ракетно-дроновые удары по подразделениям Сил обороны в Николаевской и Одесской областях.