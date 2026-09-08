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08 сентября 2026, 13:40

Повреждены склады и дома: в ГСЧС показали последствия массированной атаки на Киевщину

08 сентября 2026, 13:40
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Фото: ГСЧС
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Киевщина находится под массированной атакой русских войск. Враг наносит удары по гражданским объектам и населенным пунктам региона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Повреждения жилищного сектора, промышленных и складских помещений, а также транспорта зафиксированы в пяти районах региона:

  • Белоцерковский район: повреждено производственное и складское помещение, два многоквартирных и один частный дом.
  • Бориспольский район: разрушено складское здание, предприятие и 7 грузовых автомобилей.
  • Броварской район: повреждены три частных дома и легковое авто.
  • Фастовский район: получили повреждения три частных дома.
  • Обуховский район: повреждены две хозяйственные постройки и автомобиль.

Кроме того, в Белой Церкви в результате вражеской атаки получил ранение мужчина.

Подразделения ГСЧС работают на всех локациях, ликвидируют пожары, обследуют территории и оказывают необходимую помощь местным жителям.

Напомним, днем 8 сентября российские войска нанесли удар беспилотником по бизнес-центру в Соломенском районе Киева, где расположена студия телеканала "Мы – Украина" телемарафона "Единые новости". Ранения получили по меньшей мере пять человек.

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