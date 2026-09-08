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08 сентября 2026, 13:11

Атака БпЛА на Запорожье: два человека получили ранения

08 сентября 2026, 13:11
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Российские войска снова нанесли удар беспилотником по одному из районов Запорожья

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате удара вражеского БпЛА осколочные ранения получили два человека.

Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 785 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области. Двенадцать человек пострадали в результате российских ударов.

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