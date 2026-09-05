Генпрокурор Кравченко зник після старту "Карфагена": ЗМІ повідомили, що він перебуває у клініці

Фото: Facebook/Руслан Кравченко

Генеральний прокурор Руслан Кравченко перестав виходити на зв’язок після початку спецоперації НАБУ і САП "Карфаген"

Про це заявив журналіст Михайло Ткач, передає RegioNews.

За його словами, джерела "Української правди" у політичних колах повідомили, що Кравченко заїхав в урядовий квартал, після чого його ніхто не бачив. Останнім відомим місцем його перебування Ткач назвав Офіс Президента.

Водночас джерела "Дзеркала тижня" стверджують, що Кравченко перебуває у київській клініці "Добробут" на Новопечерських Липках.

Офіційного підтвердження інформації про перебування генпрокурора в медзакладі наразі немає.

Нагадаємо, напередодні з'явилась інформація про те, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку очолює посадовець Офісу Генерального прокурора.

Згодом ЗМІ писали, що обшуки нібито проводять у генпрокурора Руслана Кравченка. Речниця ОГП Мар'яна Гайовська в коментарі журналістам спростувала цю інформацію. За її словами, ані вдома, ані в кабінеті генпрокурора слідчих дій не проводилось.

5 вересня Антикорупційні органи повідомили, що викрили злочинну організацію, учасники якої систематично отримували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів та легалізовували незаконно отримані кошти.

Організатором схеми, за версією слідства, був один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Джерела "Української правди" повідомляють, що йдеться про Сергія Кропиву. Офіційно НАБУ та САП його ім’я наразі не називали.