Запорізька ОДА отримала нового керівника: хто тимчасово очолить область
Президент Володимир Зеленський звільнив Івана Федорова з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації
Відповідний указ оприлюднили на офіційному сайті глави держави, передає RegioNews.
Тимчасове виконання обов’язків голови ОДА поклали на заступника керівника області Михайла Семікіна.
Хто такий Михайло Семікін
Михайло Семікін народився 22 травня 1986 року в Мелітополі.
У 2009-2016 роках працював викладачем у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького.
У 2016-2019 роках очолював відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області.
У 2019-2022 роках був керуючим справами виконавчого комітету Мелітопольської міської ради.
У 2022-2024 роках працював заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради виконавчого комітету Мелітопольської міської ради.
1 травня 2024 року Семікіна призначили заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів звільнив Івана Федорова з посади голови Запорізької обласної військової адміністрації. Його призначили очільником Агентства з відновлення та розвитку інфраструктури