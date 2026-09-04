11:49  04 вересня
На Київщині з 20-метрової криниці дістали тіла двох чоловіків
07:39  04 вересня
П'яний поліцейський на BMW насмерть збив велосипедиста на Львівщині
10:36  04 вересня
На Одещині працівник ТЦК наїхав на 2,5-річного хлопчика та втік
UA | RU
UA | RU
04 вересня 2026, 14:32

Запорізька ОДА отримала нового керівника: хто тимчасово очолить область

04 вересня 2026, 14:32
Читайте также на русском языке
Фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський звільнив Івана Федорова з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації

Відповідний указ оприлюднили на офіційному сайті глави держави, передає RegioNews.

Тимчасове виконання обов’язків голови ОДА поклали на заступника керівника області Михайла Семікіна.

Хто такий Михайло Семікін

Михайло Семікін народився 22 травня 1986 року в Мелітополі.

У 2009-2016 роках працював викладачем у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького.

У 2016-2019 роках очолював відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області.

У 2019-2022 роках був керуючим справами виконавчого комітету Мелітопольської міської ради.

У 2022-2024 роках працював заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради виконавчого комітету Мелітопольської міської ради.

1 травня 2024 року Семікіна призначили заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів звільнив Івана Федорова з посади голови Запорізької обласної військової адміністрації. Його призначили очільником Агентства з відновлення та розвитку інфраструктури

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запорізька область Запорізька ОВА Іван Федоров Зеленський Володимир Михайло Семікін
Іван Федоров отримав нову посаду: він очолить Держагентство з відновлення
04 вересня 2026, 12:26
Федоров залишає Запорізьку ОВА: Зеленський запропонував йому нову посаду
03 вересня 2026, 11:55
Всі новини »
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
На Харківщині розслідують масову загибель понад 5 тисяч рибин в озері Личево
04 вересня 2026, 15:59
Катував цивільну електрострумом до втрати свідомості: на Херсонщині судитимуть псевдополіцейського
04 вересня 2026, 15:50
Удари по Запорізькому району: дрони атакували авто та будинок, двоє людей поранені
04 вересня 2026, 15:42
У Києві 48-річний чоловік застрелив сусіда після сварки через ревнощі
04 вересня 2026, 14:58
Прикордонники показали, як "рознесли" укриття росіян
04 вересня 2026, 14:55
"Злив" даних контррозвідників: що кажуть в ДБР
04 вересня 2026, 14:45
На Харківщині під час пожежі сухої трави загинула 85-річна жінка
04 вересня 2026, 14:16
Удари по РФ: як українські атаки впливають на режим Путіна
04 вересня 2026, 13:55
Били й душили в лісосмузі: на Одещини двом 17-річним підліткам оголосили підозру в катуванні 12-річного хлопця
04 вересня 2026, 13:32
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Всі публікації »
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Віталій Шабунін
Всі блоги »