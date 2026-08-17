План действий для победы: Кабмин утвердил Программу своей деятельности

Фото: Сергей Корецкий/телеграмм

Кабинет Министров Украины одобрил Программу деятельности Правительства и в установленный законом срок передал документ на рассмотрение Верховной Рады

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews .

В программе определены принципы работы правительства, основные цели и конкретные задачи по ключевым направлениям.

"Это четкий перечень того, что должно сделать Правительство. По каждому направлению есть четкая персональная ответственность", - отметил премьер-министр.

Он также поблагодарил народных депутатов, которые присоединились к подготовке и финализации документа, и выразил надежду на скорейшее рассмотрение программы парламентом.

По словам Премьер-министра, основной целью документа является обеспечение победы Украины в войне за независимость.

"Основная цель программы - выстоять и победить в войне за Независимость. Это наша совместная работа и совместная ответственность за результат", - подчеркнул он.

Напомним, что премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что к 1 сентября все учебные заведения Украины должны быть полностью готовы к началу нового учебного года.