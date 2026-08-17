План дій для перемоги: Кабмін затвердив Програму своєї діяльності

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Кабінет Міністрів України схвалив Програму діяльності Уряду та у встановлений законом строк передав документ на розгляд Верховної Ради

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews .

У програмі визначені принципи роботи уряду, основні цілі та конкретні завдання за ключовими напрямами.

"Це чіткий перелік того, що має зробити Уряд. За кожним напрямом є чітка персональна відповідальність", — зазначив прем’єр-міністр.

Він також подякував народним депутатам, які долучилися до підготовки та фіналізації документа, і висловив сподівання на якнайшвидший розгляд програми парламентом.

За словами прем’єр-міністра, основною метою документа є забезпечення перемоги України у війні за незалежність.

"Основна мета програми — вистояти та перемогти у війні за Незалежність. Це наша спільна робота та спільна відповідальність за результат", — наголосив він.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що до 1 вересня всі навчальні заклади України мають бути повністю готові до початку нового навчального року.