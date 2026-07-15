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15 июля 2026, 21:55

Украина сможет производить Patriot уже в этом году – Зеленский

15 июля 2026, 21:55
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Фото из открытых источников
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Недавно стало известно, что США предоставит лицензии Украине на выработку ракет Patriot. Президент Украины объяснил, какие сейчас есть планы

Об этом сообщает "РБК-Украина", передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, украинская команда уже работает над получением лицензий на производство ракет для систем Patriot, при этом уже есть политическая договоренность.

"Мы работаем над лицензиями Patriot. У нас была договоренность политически. Мы рассчитываем до конца 2026 года получить возможность технически производить украинской командой наши ракеты, американские ракеты нашими силами", – говорит президент.

Он добавил, что также есть отдельная договоренность с Европейским Союзом, а именно с Францией и Италией, которые дают разрешения на производство SAMP/T.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон предоставит Киеву лицензии на производство ракет для Patriot. При этом США хотят покупать украинские дроны.

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