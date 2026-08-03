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03 серпня 2026, 12:31

Умєрова можуть призначити головою Служби зовнішньої розвідки – ЗМІ

03 серпня 2026, 12:31
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Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
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Президент Володимир Зеленський розглядає можливість призначення Рустема Умєрова на посаду голови Служби зовнішньої розвідки

Про це повідомляє ZN.UA із посиланням на дипломатичні джерела та співрозмовників в Офісі Президента, передає RegioNews.

За даними видання, призначення дозволить Умєрову й надалі очолювати українську делегацію на мирних переговорах. Співрозмовники ZN.UA також стверджують, що це кадрове рішення погоджене з колишнім керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Наразі Служба зовнішньої розвідки залишається без повноцінного керівника із січня 2026 року. Тоді її попереднього очільника Олега Іващенка призначили керівником Головного управління розвідки Міністерства оборони. А 4 лютого Зеленський призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Служби зовнішньої розвідки першого заступника СЗР Олега Луговського.

За інформацією ZN.UA, кандидатуру Умєрова також розглядали на посаду посла України у США. Однак, як стверджують джерела видання, американська сторона нібито двічі просила не надсилати запит на агреман щодо нього. За словами співрозмовників, це пов'язано з його тісними зв'язками з Туреччиною.

Як відомо, Рустем Умєров залишився без посади після призначення секретарем РНБО Ігоря Клименка, який до цього очолював міністерство внутрішніх справ

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" оприлюднила першу частину так званих "плівок Міндіча" – розшифровок розмов, які були задокументовані НАБУ та САП у межах антикорупційної операції "Мідас".

Один із епізод стосується зустрічі підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча з тодішнім міністром оборони Рустемом Умєровим. У розмові обговорюється затримка з прийманням військової продукції, зокрема бронежилетів, які, за словами Міндіча, тривалий час залишалися на складах.

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